ВС России не дали украинским боевикам провести ротацию на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск пресекли под Константиновкой четыре попытки ротации ВСУ. Они также не дали вражескому транспорту с грузом подъехать к позициям.

«В результате точных ударов с применением FPV-дронов уничтожены четыре автомобиля противника вместе с перевозимым личным составом и военным имуществом», — пояснили в ведомстве.

Ранее Минобороны обнародовало видеозапись из освобожденного Гуляйполя в Запорожской области. На кадры попало продвижение штурмовиков, разворачивание флага в различных частях города, удары по технике ВСУ. Контроль над Гуляйполем установила группировка войск «Восток».

Также ВС России освободили Димитров в Донецкой Народной Республике. Боевиков ВСУ выбили из города подразделения группировки войск «Центр».