Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
ВС России не дали украинским боевикам провести ротацию на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Операторы беспилотников «Южной» группировки войск пресекли под Константиновкой четыре попытки ротации ВСУ. Они также не дали вражескому транспорту с грузом подъехать к позициям.
«В результате точных ударов с применением FPV-дронов уничтожены четыре автомобиля противника вместе с перевозимым личным составом и военным имуществом», — пояснили в ведомстве.
Ранее Минобороны обнародовало видеозапись из освобожденного Гуляйполя в Запорожской области. На кадры попало продвижение штурмовиков, разворачивание флага в различных частях города, удары по технике ВСУ. Контроль над Гуляйполем установила группировка войск «Восток».
Также ВС России освободили Димитров в Донецкой Народной Республике. Боевиков ВСУ выбили из города подразделения группировки войск «Центр».