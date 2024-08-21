Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением новых территорий в зоне СВО

Глава МО Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Артемова в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением новых территорий в зоне специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе МО.

Глава Минобороны обратился к бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады по поводу освобождения Артемова в ДНР.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Александро-Калиновском направлении», — отметил Белоусов.

В результате решительных действий ВС России враг несет потери и отступает на запад, добавил министр. Он отметил мужество и отвагу личного состава в боях за Бердычи, Новоалександровку и Авдеевку. Действия по освобождению Артемова стали образцом выполнения воинского долга, заключил Белоусов.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовка Первая. Белоусов также поздравил российских военных с этим событием.