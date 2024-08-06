Белоусов обратился к военным после освобождения Новоселовки Первой в ДНР

Белоусов поздравил военных РФ после освобождения Новоселовки Первой в ДНР

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Новоселовки Первой в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав шестого гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации министерства.

В Минобороны отметили, что с первых дней СВО полк эффективно выполняет боевые задачи на сложных направлениях. Примеры стойкости и упорства танкистов стали образцом храбрости и профессионализма. Более 2500 военных полка удостоили государственных наград.

Ранее в министерстве заявили, что село Новоселовка Первая перешло под контроль российских войск. В ведомстве отметили, что военные РФ вошли в регион в ходе активных боевых действий.

До этого войска России освободили поселок Ленинское в ДНР. В итоге бойцы улучшили свое тактическое положение.