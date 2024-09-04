ВС России установили контроль над Пречистовкой и Карловкой в ДНР

Российские войска освободили села Пречистовку и Карловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Контроль над Карловкой установила группировка войск «Центр», а над Пречистовкой — «Восток».

За сутки ВС России отбили семь атак ВСУ и поразили боевиков в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово Донецкой Народной Республики. Потери украинской армии на подконтрольной группировке «Центр» территории составили более 480 военнослужащих. Также ВСУ лишились бронированной американской машины MaxxPro, двух автомобилей, гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковой пушки «Рапира».

Группировка «Восток» отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады, российские бойцы ликвидировали до 150 боевиков и пять машин.

Ранее военные взяли в плен семь солдат ВСУ на Авдеевском направлении. Бойцы закрепились в районе и продвинулись в зоне СВО.