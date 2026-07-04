Историк объяснил психологическую роль освобождения Константиновки

Историк Широкорад: после освобождения Константиновки фронт идет на запад

Освобождение Константиновки играет важную психологическую роль в дальнейшем наступлении российских бойцов. Об этом 360.ru сообщил военный специалист, публицист и историк Александр Широкорад.

«Теперь появилась возможность двигаться вперед, в сторону Краматорска и Славянска. <…> Взятие еще ряда сел и этих двух городов позволит освободить всю территорию ДНР полностью», — сказал он.

По словам эксперта, достижения ВС России неминуемо приводят к падению боевого духа ВСУ. Широкорад подчеркнул, что в Киеве должны осознать: фронт движется на запад.

«И, как говорится, чем быстрее они сядут за стол переговоров, тем больше территорий останется у Украины», — заключил собеседник 360.ru.

Подробнее о том, чем важно освобождение Константиновки, читайте в нашей статье.