Белоусов поздравил бригаду с освобождением Любицкого в Запорожской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В поздравительной телеграмме глава Минобороны отметил, что победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю соединения. Он подчеркнул, что бригада выполняет задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и решительно отбрасывая врага.

Белоусов также поблагодарил военных за верность Отечеству и выразил уверенность, что их профессионализм обеспечит безопасность страны. Он добавил, что имена погибших бойцов навсегда останутся примером любви к Родине.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Запорожском направлении, приближая день нашей общей победы», — подчеркнул министр.

Российские военные сообщили об освобождении сел Ольговка и Любицкое в субботу, 1 августа.