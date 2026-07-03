Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота

Белоусов назвал отражение атак с воздуха в числе приоритетов Черноморского флота

Для Черноморского флота России отражение воздушных атак является одной из приоритетных задач. Об этом на оперативном совещании в командном пункте флота заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, сообщила пресс-служба ведомства.

К приоритетам министр отнес наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, средств и сил отражения воздушного нападения и защита объектов гражданской и военной инфраструктуры.

На совещании Белорусов также заслушал доклады командования ЧФ о действиях сил и текущей обстановке подразделений.

Также глава Минобороны вручил отличившимся военнослужащим Черноморского флота государственные награды, в том числе боевые награды «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».

Ранее силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северо-восточной части акватории.