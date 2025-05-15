Белоусов доложил Путину о ситуации в зоне СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне специальной операции в среду доложили президенту Владимиру Путину о ситуации на фронте. Об этом сообщил помощник главы государства Владимир Мединский во время общения с журналистами.

«Министр обороны, начальник генерального штаба, а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий», — сказал он.

Накануне переговоров в Стамбуле Путин провел совещание, посвященное их подготовке. На рабочей встрече присутствовал Мединский, а также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Генштаба ВС России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.