Путин провел совещание накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На рабочей встрече присутствовали переговорщики, которые отправятся в Стамбул — назначенный главой делегации помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Кроме того, в совещании приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все командующие группировками в зоне СВО.

Ранее источник ТАСС сообщил, что начало переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле запланировано на 10 часов утра по московскому времени.

Российская делегация прибыла в Стамбул ранним утром. В общественных местах города дежурит бронетехника.