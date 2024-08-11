Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Белорусское командование привело в готовность подразделения одного из механизированных соединений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Военные начали погружать технику в железнодорожные составы для марша в приграничные с Украиной районы. Решение о переброске танков принял белорусский президент Александр Лукашенко. Группировку войск усилят, чтобы избежать провокаций с украинской стороны.

Президент пообещал обеспечить безопасность страны и ответить на провокационные действия ВСУ.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что Белоруссия стягивает военных, чтобы якобы помочь России. По его мнению, Лукашенко хочет отвлечь внимание украинского командования от других направлений.