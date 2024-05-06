Белоруссия заявила о готовности к переговорам по Украине | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 08:58 Белоруссия заявила о готовности к переговорам по Украине Глава МИД Белоруссии Алейник: в стране открыты двери для диалога по Украине РИА «Новости»

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Двери Белоруссии для проведения мирных переговоров по украинскому конфликту открыты. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава МИД республики Сергей Алейник.

«Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития на Украине», — отметил дипломат.

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Но сам переговорный процесс зависит от «политической воли», в том числе руководства Украины. По его словам, жители соседней республики все больше и больше хотят мира. Однако в конечном итоге сегодня все в руках политиков, резюмировал Алейник.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на Западе играют в пародию на переговоры. По его словам, никто из европейских или украинских политиков не готов к реальному разговору.