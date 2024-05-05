Лавров заявил, что Запад «играет» в пародию на переговоры по Украине | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 23:35 Лавров заявил, что Запад «играет» в пародию на переговоры по Украине Лавров назвал «игрой» в пародию на переговоры конференцию по Украине в Швейцарии РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «играет» в пародию на переговоры, так как никто из западных или украинских политиков не готов к серьезному разговору. Об этом он заявил в интервью боснийско-сербскому телеканалу АТВ, опубликованном на сайте российского дипведомства.

По словам российского дипломата, на сегодняшний день не с кем разговаривать, так как украинские, американские и европейские политики не готовы к переговорам, в том числе обсуждению прекращения огня.

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«Они „играют“ в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. „Копенгагенский формат“ абсолютно тупиковый», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Запад пытается «правдами и неправдами, шантажом и враньем» втянуть в этот процесс большинство развивающихся стран и стран Глобального Юга. Представители некоторых этих государств уже признались, что разочаровались в подобного рода мероприятиях и перестали на них приезжать, отметил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что его британский коллега Дэвид Кэмерон не раскаялся в своих словах, что ВСУ вправе обстреливать территорию РФ британским оружием.