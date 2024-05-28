Бельгия назвала жесткое условие передачи оружия Украине

Премьер Бельгии де Кроо: ВСУ получат оружие только для применения на Украине

Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency
Фото: Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгия передает ВСУ оружие с условием, что оно будет применяться только на территории Украины, заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все оружие, которое поставляет Бельгия Украине в рамках соглашения о безопасности, предназначено для применения украинцами на территории Украины», — подчеркнул де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он также отметил, что пока не принималось решений об использовании доходов от реинвестиции замороженных активов России для помощи Украине.

Зеленский 28 мая посетил Бельгию и подписал с ней соглашение по безопасности. По данным СМИ, страна пообещала передать ВСУ 30 истребителей F-16. В целом в 2024 году Бельгия в рамках соглашения предоставит Украине военную помощь на 977 миллионов евро и будет поддерживать страну в ближайшие 10 лет.

Лидеры стран НАТО пока не смогли договориться о том, стоит ли «разрешать» Украине применение оружия альянса на территории России.

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