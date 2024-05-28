Зеленский подпишет в Бельгии соглашение по безопасности

Soir: Зеленский отправится в Бельгию для подписания соглашения по безопасности

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения по безопасности. Об этом сообщила газета Soir.

В планах главы украинского государства встречи с премьером Александром Де Кроо и главой Минобороны Людивин Денондер,

«После подписания двустороннего соглашения <…> его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — написало издание.

На авиабазе запланировали общение Зеленского с пилотами и инструкторами, а также техниками, которые обслуживают истребители F-16 американского производства.

По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, Зеленский может попытаться рассорить Соединенные Штаты и Китай.

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