Soir: Зеленский отправится в Бельгию для подписания соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения по безопасности. Об этом сообщила газета Soir .

В планах главы украинского государства встречи с премьером Александром Де Кроо и главой Минобороны Людивин Денондер,

«После подписания двустороннего соглашения <…> его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — написало издание.

На авиабазе запланировали общение Зеленского с пилотами и инструкторами, а также техниками, которые обслуживают истребители F-16 американского производства.

По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, Зеленский может попытаться рассорить Соединенные Штаты и Китай.