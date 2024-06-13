Пленный Доценко: боевики «Кракена» эвакуировали под Харьковом только своих

Боевики из неонацистского формирования «Кракен»* во время боя на Харьковском направлении эвакуировали только своих военных. Об этом РИА «Новости» заявил пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко.

Он рассказал, что ситуация на поле боя стала критической, украинская армия терпела поражение. По словам пленного, военнослужащие из «Кракена»* забрали своих боевиков во время наступления ВС России, оставив под обстрелами пограничников и солдат ВСУ.

«Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были, — никого, ничего <…> Забрали своих и „откатились“», — указал Доценко.

Ранее военный десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным Перец сообщил, что один из пленных украинцев помогал российским войскам эвакуировать раненого бойца ВСУ из-под обстрелов. Остальные украинские боевики сбежали, оставив своих сослуживцев. По словам Перца, пленный разговаривал исключительно на русском языке.