Пленный украинец помогал российским бойцам эвакуировать раненого солдата ВСУ

Он отметил, что ночью на позиции Вооруженных сил Украины приехали семь человек, они зашли через болото. Утром российские бойцы узнали об этом и начали атаку. Один из украинских боевиков получил ранение, другого взяли в плен, а остальные сбежали.

«Так вот один из этих двоих помогал нам эвакуировать своего раненого сослуживца. Кстати, говорил исключительно на русском языке», — подчеркнул Перец.

Он уточнил, что многие военнопленные ВСУ жалуются на угрозы семьям мобилизованных, которые не хотят отправляться на фронт. Как отметил политолог Константин Бондаренко, те украинцы, которых насильно заставляют служить в национальной армии, будут мстить за это родине. Это немотивированные бойцы, уточнил он.