Российский оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ уничтожил дрон Вооруженных сил Украины с помощью банки тушенки. Это произошло в районе Часова Яра, сообщили в Telegram-канале «Енот Херсон».

Российский десантник заметил движение беспилотника, когда доставлял провизию своим однополчанам. Он решил ликвидировать БПЛА с помощью привязанной к коптеру банки тушенки. Таким образом военнослужащий смог вывести из строя украинский дрон DJI Mavic. После этого он продолжил выполнять поставленную задачу.

За прошедшую неделю «Купол Донбасса» перехватил 138 украинских дронов, пытавшихся атаковать мирных жителей в ДНР. В результате атак ВСУ никто не пострадал.

Накануне силы ПВО ликвидировали семь беспилотников противника в Ростовской области. российские зенитчики сбили четыре украинских БПЛА над Курской, Брянской и Белгородской областями.