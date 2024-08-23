Банк России рекомендовал оплачивать страховку пострадавшим жителям приграничья

Фото: РИА «Новости»

Банк России рекомендовал страховым компаниям выплачивать возмещение жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в случае получения ими травм или порчи их застрахованного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.

Банк России подчеркнул, что такие заявления следует рассматривать даже при отсутствии всех необходимых документов.

«Граждане смогут подать заявки на компенсацию в случае вреда жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено», — сообщили в ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение моратория на выплаты по ипотеке и другим кредитам в приграничных районах, которые подверглись атакам ВСУ.

Также правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области. В регионе после атаки украинских военных и начала эвакуации из опасных районов сотовые операторы перестали взимать плату за пользование мобильной связью и интернетом.

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