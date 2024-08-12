Путин поддержал введение моратория на выплаты по ипотеке в приграничье

Президент России Владимир Путин одобрил введение моратория на выплаты по ипотеке и другим кредитам в приграничных районах, подвергшихся атакам ВСУ. Об этом он сказал на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

«Да, это обязательно нужно сделать», — отметил глава государства, обращаясь к первому вице-премьеру России Денису Мантурову.

Такое решение уже приняли для заемщиков из Курской области. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал оперативно проработать вопрос и распространить меру не только на Курскую область, но и на Белгородскую, а также на Брянскую, если будет необходимо.

На поддержку жителей Курской области правительство направило 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, мобильную связь и интернет в регионе сделали бесплатными.