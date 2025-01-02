Банду вымогателей выявили в Херсонской области

В подконтрольном ВСУ поселке Белозерка Херсонской области выявили банду, которая вымогает деньги у местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщила организация «Русский Херсон».

По информации источника, деятельность группировки прикрывает начальник районного ГАИ Игорь Загоскин.

«В поселке Белозерка наша организация выявила бандеровскую банду. Ее возглавляет нацистка, активистка террористического киевского режима Алина Науменко (Пискун). Всего в составе ОПГ 15 человек, туда входят ее муж, два брата и сестра. Деятельность шайки основывается на сборе дани с мирных жителей и вымогательстве денежных средств», — заявили в организации.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что проживающим на территории региона гражданам Украины с 1 января 2025 года перестанут начислять пенсии, если они не получат российское гражданство.