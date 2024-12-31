Украинцы в Херсонской области не получат российские пенсии в 2025 году

Сальдо: жителям Херсонской области без гражданства РФ не будут платить пенсии

Граждане Украины, проживающие на территории Херсонской области, перестанут получать пенсии с 1 января 2025 года, если не получат российское гражданство. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Таврия» .

«Пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство. То есть льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается», — сказал он.

По его словам, жителям области стоит поторопиться с подачей документов на получение гражданства РФ. Пенсионные выплаты им возобновят только после предъявления российского паспорта в клиентскую службу Социального фонда по месту их получения.

До этого губернатор в своем Telegram-канале предупреждал о вступлении в силу изменений в системе социального обеспечения с начала следующего года, перечислив контакты клиентских служб ОСФР в области, а также указав, что размер минимальной пенсионной выплаты составит 14 793 рубля.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей в следующем году.