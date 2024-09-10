«Банальное ворье». Шойгу резко отреагировал на арест российских активов за рубежом

Если бы Запад чувствовал безнаказанность, то забрал бы все арестованные российские активы. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» .

«Но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а очень болезненным, даже не болезненным, а больным для них», — высказался он.

Шойгу заявил, что страны Запада иногда ведут себя как «банальное ворье» и «воруют, ничего не стесняясь». Также он затронул тему переговоров с Украиной. По словам секретаря Совбеза, мирного решения конфликта не будет минимум до тех пор, пока российские войска не выбьют боевиков из Курской области. Он подчеркнул, что ВСУ хотели не только захватить Курскую атомную электростанцию, но и устроить ядерный теракт. Однако они не смогли реализовать свои планы.

При этом Украина теряет порядка 28 квадратных километров территории, а также до двух тысяч боевиков убитыми и ранеными ежедневно, добавил он.