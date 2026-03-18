Балицкий заявил об уверенном продвижении российской армии на запорожском фронте

Российская армия уверенно и эффективно продвигается на Запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы наступаем достаточно эффективно с точки зрения того, чтобы уберечь жизни наших солдат, и это главная сегодня задача: не победа любой ценой, а чтобы ребята могли вернуться и растить своих детей, жить на своей земле, освобожденной от украинского нацизма. Двигаемся уверенно», — отметил Балицкий.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе выполнения боевых задач сообщил, что группировка войск «Восток» продвигается на запад на Запорожском направлении. Командование ВСУ предпринимает отчаянные попытки остановить наступление в восточной части области.