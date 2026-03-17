Продвижение под Славянском, оскольский котел и бои за Красный Лиман. Герасимов — о главных событиях в зоне СВО
Наступление российских военнослужащих ведется на всех направлениях, а счет освобожденным за две недели марта населенным пунктам пошел уже на дюжину. «Южная» группировка вгрызается в последний бастион Донбасса, «Центр» вышел к границам Днепропетровской области, а «Днепр» штурмует подступы к Запорожью. Что стоит за сухими цифрами военных сводок и какие новые рубежи уже взяты?
Прорыв к Славянску: «Южный» котел сжимается
По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, наступление ведется на всех направлениях. Темп этому наступлению задали бойцы группировки «Юг».
Их цель — Славянско-Краматорско-Константиновский укрепрайон, последний бастион ВСУ в регионе. Противник, по словам Герасимова, предпринял все возможные меры, чтобы избежать прорыва, но тщетно.
На правом фланге российские армии активно продвинулись к Славянску. Передний край они отодвинули от Северска на запад более чем на 12 километров.
На своем пути российские бойцы освободили Резниковку, Голубовку и Каленику. Бои развернулись уже в Кривой Луке.
Самые жаркие схватки закипели внутри основного укрепрайона, в Константиновке. Уличные бои охватили северо-восточную часть города.
Штурмовые подразделения вышли на юго-западные окраины и продолжили наступать вглубь застройки. Более 60% территории города они уже взяли под свой контроль.
«Запад» и «Север»: Занятие плацдармов и зачистка берегов
Пока «Южная» группировка штурмует Константиновку, другие армии не менее успешно решают свои задачи. Группировка «Север» продолжила создание полосы безопасности в приграничье.
В марте военные взяли под контроль пять населенных пунктов. Под контроль ВС России перешли Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской области, а также Круглое в Харьковской.
На восточном берегу реки Оскол группировка «Запад» завершает ликвидацию блокированных подразделений ВСУ. Район окружения у Новоосиново они сжали до размеров небольшого пятачка.
Первоначально котел занимал площадь около 150 квадратных километров. Сейчас противник заперт на клочке земли размером меньше 10 квадратов.
В самом Новоосиново завязались уличные бои. По словам начальника Генштаба, Российские штурмовые подразделения освободили уже более 85% территории населенного пункта.
Наиболее активные боевые действия развернулись на Краснолиманском направлении: там штурмовые подразделения группировки «Запад» ведут бои за освобождение Красного Лимана. В марте бойцы освободили также Дробышево, Яровую и Сосновое.
«Центр» и «Восток»: Железный кулак на новых рубежах
Если на флангах идет планомерная зачистка, то в полосе «Центра» развернулись самые упорные бои. Именно здесь, по словам Герасимова, противник сопротивляется особенно ожесточенно.
Соединения группировки развивают наступление в направлении Доброполья. Они завершают освобождение населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс.
Бои уже перекинулись на Белицкое, российские штурмовые подразделения выдавливают противника с каждого рубежа. Подразделения группировки «Центр» продолжают создание полосы безопасности уже на территории Днепропетровской области.
Военные ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним. Российская армия последовательно расширяет зону контроля.
На Запорожском направлении группировка «Восток» уверенно удерживает инициативу. Командование ВСУ предприняло отчаянные попытки остановить наше наступление в восточной части области.
Противник бросил штурмовые подразделения в контратаки с направлений Великая Михайловка и Покровское. Часть сил группировки «Восток» отражает эти удары, одновременно продвигаясь на запад.
Цена таких попыток для ВСУ оказалась чудовищной. Только в течение февраля и начала марта на этом направлении противник потерял более 2,5 тысяч человек личного состава, уничтожено более 120 единиц вражеской техники.
Неудержимое движение вперед
Группировка «Днепр» наносит удары в направлении областного центра Запорожья. Военные уже освободили населенный пункт Веселянка, что открывает новые перспективы для развития наступления.
В Орехове продолжаются уличные бои. Российские подразделения выдавливают противника из этого ключевого узла обороны ВСУ.
Наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения. Российская армия последовательно выдавливает противника с занимаемых позиций.
Не дает ему закрепиться ни на одном из направлений. От Харьковской области до Запорожья земля горит под ногами у украинских формирований.