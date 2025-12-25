Балицкий сообщил об уничтожении подземных бункеров ВСУ в Гуляйполе

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении подземных укреплений ВСУ в районе Гуляйполя. В своем Telegram-канале он отметил, что российские силы продвигаются в глубину обороны противника, а бои за город продолжаются.

«Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе», — написал глава региона.

По его словам, город представляет собой важный укрепрайон и транспортный узел, контроль над которым, открывает условия для дальнейших действий на Запорожском направлении.

Также Балицкий отметил, что группировка войск «Днепр» ведет наступление на Ореховском направлении. По его данным, уничтоженные подземные бетонные бункеры противник строил и оборудовал в течение нескольких лет.

Губернатор добавил, что региональные власти готовы оказывать помощь жителям населенных пунктов, которые перешли под контроль российских сил.

Корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Вакула ранее рассказал об уничтожении складов и пунктов управления ВСУ в Гуляйполе.