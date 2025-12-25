Корреспондент Вакула рассказал об уничтожении складов и пунктов управления ВСУ в Гуляйполе

По словам журналиста, артиллерия грамотно поражает военные цели украинской стороны, включая склады боеприпасов, продовольствия, командные пункты и базы беспилотников. В результате пути для наступления штурмовых групп оказываются свободными.

«Поразили расчет БПЛА, а также зацепили боеприпасы противника, склад. Хорошие фейерверки устраивали», — сообщил командир реактивного артиллерийского взвода с позывным Гранит.

Группировка «Восток» ведет активные боевые действия как в городской черте, так и на левом берегу реки Гайчур, надежно контролируя основные выходы из города.