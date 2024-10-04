Балицкий после гибели сотрудника ЗАЭС призвал жителей осматривать машины
Евгений Балицкий призвал жителей осматривать машины и контролировать обстановку после гибели бывшего председателя совета депутатов Энергодара Андрея Короткого. Об этом губернатор Запорожской области написал в Telegram-канале.
«До тех пор пока враг полностью не уничтожен, мы должны понимать, что каждый может стать целью их нацистской ненависти», — сообщил он.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким Короткого и пообещал им всю необходимую помощь.
Погибший работал на Запорожской АЭС. По информации пресс-службы электростанции, автомобиль, в котором ехал Короткий, подорвали по заказу украинских спецслужб. Депутат умер на месте от полученных травм.
В конце сентября украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС, однако ее объекты не пострадали.