Баку собрался снимать эмбарго с поставок оружия ВСУ: что задумал Алиев

Caliber: Азербайджан может снять эмбарго с поставок оружия Украине

Азербайджан не исключил, что снимет эмбарго с поставок оружия ВСУ, если Россия не прекратит удары по объектам нефтяной и газовой инфраструктуры республики на Украине. Об этом сообщило местное издание Caliber .

«Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двухсторонних отношениях», — резюмировали авторы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утром поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Темой обсуждения стали российские удары по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Как сообщает пресс-служба Алиева, стороны договорились продолжать энергетическое сотрудничество.

В конце июля «Нафтогаз» заключил соглашение с Азербайджаном о закупке газа. Первая партия пройдет через Трансбалканский коридор.