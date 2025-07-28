Украинская группа «Нафтогаз» заключила первое соглашение о закупке газа с «дочкой» азербайджанской компании Socar. Первую поставку проведут через Трансбалканский коридор через Болгарию и Румынию. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Там отметили, что первый прогон энергоносителя пройдет в тестовом режиме, а конечным пунктом назначения станет государственная граница.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Он добавил, что это еще один шаг к диверсификации источников, обеспечивающих энергетическую безопасность страны.

По данным «Интерфакс Украина», до этого «Нафтогаз» договорился о поставках энергоносителя из Греции через газотранспортные системы Болгарии, Румынии и Молдавии по Трансбалканскому коридору. Азербайджанский газ войдет в общие поставки.

В начале этого года компания «Газпром» объявила о прекращении прокачки газа через территорию Украины после истечения срока контракта, заключенного в 2019 году. Киевский режим официально отказался от продления соглашения, а также объявил об остановке работы нефтепровода «Дружба», через который Словакия, Венгрия и Чехия получали нефть из России.