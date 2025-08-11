Алиев и Зеленский созвонились из-за удар по нефтебазе SOCAR на Украине: до чего договорились?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил авиаудар России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на территории Украины. Об этом сообщили на официальном сайте азербайджанского лидера.

В пресс-релизе отметили, что под обстрелами оказались не только нефтехранилища, но и другие объекты Азербайджана, в том числе газокомпрессорная станция, которая обеспечивает отправку газа из южнокавказской республики. Несмотря на это, стороны договорились продолжать энергетическое сотрудничество.

Ранее Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что атака российских дронов по тыловой инфраструктуре Украины — это четкий сигнал для Баку и Киева. Россия дала понять, что может нанести более мощные удары, в том числе по азербайджанским объектам под Одессой.