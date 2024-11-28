Минобороны отчиталось об ударах в ответ на атаки ВСУ вглубь России

Российские военные в течение недели нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары вглубь РФ, сообщила пресс-служба Минобороны. Только в ночь на 28 ноября военнослужащие выпустили по украинским объектам 90 ракет и сотню беспилотников «Герань-2».

«Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — уточнили в министерстве и добавили, что поразить удалось 17 ключевых объектов ВПК Украины.

Минобороны добавило, что 25 ноября удалось уничтожить до 40 иностранных наемников (преимущественно из США) в Харькове, пять пусковых установок реактивных систем залпового огня под ракеты ATACMS в Сумской области и другие цели.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС России могут ударить по центру принятия решений в Киеве. По словам президента, сделать это могут в течение дня.