Медведев: Байдену и Блинкену наплевать на смерть 18-летних украинцев

Власти США потребовали снизить призывной возраст на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X упрекнул Белый дом в пренебрежении жизнями украинцев.

Он назвал уходящего госсекретаря США Энтони Блинкена «редким видом дегенерата». Медведев осудил его требование к Украине снизить призывной возраст ради продолжения военной помощи.

«Это означает, что теперь 18-летние будут умирать, но администрацию [президента США Джо] Байдена это не волнует», — сказал он.

О необходимости снизить призывной возраст на Украине из-за кадрового голода на передовой заявил журналистам представитель Белого дома. МИД Украины подтвердил обсуждение такой возможности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до обещанного Западом пополнения арсенала бессмысленно отправлять молодежь в зону боевых действий.