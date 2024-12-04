Власти США потребовали снизить призывной возраст на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X упрекнул Белый дом в пренебрежении жизнями украинцев.
Он назвал уходящего госсекретаря США Энтони Блинкена «редким видом дегенерата». Медведев осудил его требование к Украине снизить призывной возраст ради продолжения военной помощи.
«Это означает, что теперь 18-летние будут умирать, но администрацию [президента США Джо] Байдена это не волнует», — сказал он.
О необходимости снизить призывной возраст на Украине из-за кадрового голода на передовой заявил журналистам представитель Белого дома. МИД Украины подтвердил обсуждение такой возможности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до обещанного Западом пополнения арсенала бессмысленно отправлять молодежь в зону боевых действий.
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