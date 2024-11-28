В США потребовали от Владимира Зеленского снизить планку призывного возраста до 18 лет, поскольку на линии соприкосновения ВСУ уже не хватает живой силы. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал 360.ru, почему Украина пойдет на эти условия.

«Зеленский и его банда заинтересованы в продолжении своего властвования, потому что конец их правления — это конец их физического существования. Они будут уничтожены — или радикалами-националистами, или западными спецслужбами, так как слишком много знают», — заявил он.

По словам Матвийчука, взамен Украина может выторговать поставки новых вооружений — например, крылатых «Томагавков» и ракет противовоздушной обороны THAAD и Patriot, — а также натовских инструкторов.