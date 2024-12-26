Байден раскритиковал массированный удар ВС России по энергообъектам Украины

Американский лидер Джо Байден раскритиковал удары российской армии по украинским объектам 25 декабря, несмотря на отказ Украины от перемирия. Его процитировало издание The Hill.
«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — сказал Байден.
При этом в декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину ввести рождественское прекращение огня. Предложение также передали и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Последний категорически отказался.
Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по критически важным объектам энергетики Украины. По данным ведомства, войска ударили высокоточным оружием большой дальности. Бойцы достигли поставленных задач и поразили все выбранные объекты.
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