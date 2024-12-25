Россия нанесла массированный удар по объектам на Украине

ВС России ударили по критически важным объектам энергетики Украины, которые обеспечивают электричеством оборонную промышленность. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска атаковали цели с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. По итогу бойцы выполнили поставленные задачи и поразили все выбранные объекты.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские военнослужащие продолжили наступать в районе Лозовой в Харьковской области. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что они продвигаются сразу по двум направлениям: в сторону Богуславки и Боровой.

По его словам, ВС России атакуют противника на холмах западнее Лозовой, где украинские боевики создали ряд укрепрайонов.