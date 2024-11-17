Байден не упомянул на саммите G20 об ударах вглубь России

Выступавший на саммите G20 Байден не сказал о разрешении ВСУ бить вглубь России

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден, выступая на саммите G20, говорил о защите лесов Амазонки, но не упомянул о своем решении разрешить Украине наносить удары по территории России американскими ракетами. На это обратило внимание РИА «Новости».

Американский лидер вещал о важности защиты тропических лесов и заявил, что гордится тем, что стал первым президентом США, который посетил Амазонку.

Байден анонсировал ряд инициатив, в том числе выделение 50 миллионов долларов в фонд Амазонии. Также он сообщил о создании коалиции для восстановления лесов Бразилии.

Ранее Байден санкционировал использование ВСУ ракет ATACMS для ударов по территории России. Украина может воспользоваться этим разрешением в ближайшее время, считают СМИ.

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