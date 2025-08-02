«Бахнуть так, чтобы танку башню сорвало». Как обучают дроноводов в зоне СВО

Все желающие могут освоить с нуля любую воинскую специальность после заключения контракта с Минобороны. Обучить гражданского на оператора БПЛА проще, чем военного, сообщил «Ридусу» представитель 1-й ДРШБр «Волки» с позывным Стиль.

Он назвал обучение специалистов по БПЛА одним из наиболее сложных и интересных процессов. После прибытия в бригаду новых бойцов сначала учат обращаться со стрелковым оружием и навыкам тактической медицины.

Затем будущие операторы БПЛА могут выбрать между двух специализаций: оператор дрона-разведчика и оператор дрона-камикадзе.

«Гражданские в возрасте 20-25 лет обычно быстро впитывают новую информацию и могут с ней работать. Тяжелое вооружение больше привлекает мужчин в возрасте от 40 лет», — рассказал представитель подразделения.

Поэтому, по словам собеседника издания, молодые люди в основном выбирают оператора БПЛА, а люди в возрасте идут в операторы противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащий отметил, что взрослые мужчины «любят бахнуть так, чтобы вражескому танку башню сорвало». Он добавил, что период обучения в ДРШБр «Волки» длится от месяца до двух с возможностью отправки на профессиональные курсы.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что войска беспилотных систем появятся в ВС России. В зоне СВО российские военные ежесуточно используют более 3,5 тысячи дронов.