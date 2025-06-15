Багги для перевозки раненых и автозапчасти отправили из Люберец в зону СВО

Новую партию гумпомощи отправили из Люберец на передовую. В нее вошли автотранспорт с запчастями, продукты и другие нужные для военнослужащих вещи.

За оказание помощи глава городского округа Люберцы Владимир Волков поблагодарил волонтеров объединений «Домашний очаг», «Братские сердца» и неравнодушных жителей муниципалитета.

«Модифицированный багги для перевозки раненых, запчасти для автомобилей, продукты питания и другие необходимые вещи передали люберецкие волонтеры в зону проведения СВО. Техника на фронте всегда востребована. Поэтому уже сейчас формируем новую партию груза», — добавил Владимир Волков.

Отметим, что ранее в зону СВО из Люберец отправили мотоциклы, средства связи, дроны, элементы для экипировки, одежду и аксессуары.

Также мы рассказывали о том, что глава муниципалитета провел встречу с ветераном СВО Артемом Дорошенко.