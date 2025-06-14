Глава Люберец Владимир Волков встретился с ветераном СВО Артемом Дорошенко

Владимир Волков и Артем Дорошенко обсудили важные вопросы, в том числе получение протезов. По просьбе ветерана специальной военной операции у подъезда дома на улице Гоголя в Томилине установили новый пандус.

Артем Дорошенко потерял ноги в прошлом году, когда попал под обстрел.

«Полгода — в госпитале. Сейчас возвращаемся к нормальной жизни», — сказал Артем Дорошенко.

Как получить протезы, парковочное место для автомобиля, когда сделают ремонт в подъезде и установят шлагбаум во дворе — еще несколько вопросов, которые обсудили на встрече.

«В июле проведем комплексный ремонт всех подъездов в этих домах для того, чтобы снизить, сократить любые ступени, переходы, чтобы это было комфортно», — уточнил глава округа Владимир Волков.