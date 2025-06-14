Глава Люберец Владимир Волков встретился с ветераном СВО Артемом Дорошенко
Владимир Волков и Артем Дорошенко обсудили важные вопросы, в том числе получение протезов. По просьбе ветерана специальной военной операции у подъезда дома на улице Гоголя в Томилине установили новый пандус.
Артем Дорошенко потерял ноги в прошлом году, когда попал под обстрел.
«Полгода — в госпитале. Сейчас возвращаемся к нормальной жизни», — сказал Артем Дорошенко.
Как получить протезы, парковочное место для автомобиля, когда сделают ремонт в подъезде и установят шлагбаум во дворе — еще несколько вопросов, которые обсудили на встрече.
«В июле проведем комплексный ремонт всех подъездов в этих домах для того, чтобы снизить, сократить любые ступени, переходы, чтобы это было комфортно», — уточнил глава округа Владимир Волков.
С бойцами, которые вернулись к мирной жизни, работает люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Все вопросы и просьбы решают оперативно.
«Мы находимся в контакте со всеми семьями, тем более с семьями бойцов, которые сейчас находятся на территории специальной военной операции. Наша задача — помогать, быть рядом и снимать любые вопросы», — добавил Владимир Волков.