«Азовцев» под Купянском уличили в самострелах в попытке избежать боев

Бойцов «Азова»* в составе элитной штурмовой бригады ВСУ под Купянском уличили в самострелах в попытке избежать участия в боевых действиях. Об этом сообщил ТАСС .

«Солдат с позывным Выходной <…> выстрелил себе в левую ногу, „затрехсотился“. Также прямо перед выходом на боевую задачу Труня доложил командиру, что боится умирать, выстрелил в себя», — поделились с агентством силовики со ссылкой на радиоперехваты.

Источники уточнили, что подобные случаи на Купянском направлении не единичны. Силовики связали это с тяжелым положением украинских войск на этом участке линии боевого соприкосновения.

Угрозу над Купянском признали в ВСУ, украинский офицер отметил, что Россия стянула на это направление значительные резервы.

О подготовке котла под Купянском ранее заявил начальник Генштаба российских войск Валерий Герасимов. Через этот населенный пункт получает снабжение харьковская группировка войск ВСУ.

* признан террористической организацией и запрещен в России.