Спецоперация 15 мая 2024, 10:35 Азаров рассказал о превращении Зеленского из молодого политика в «могильщика» Азаров назвал Зеленского могильщиком из-за уничтожения суверенитета Украины Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал суверенитет страны и развалил демократические институты и промышленность. Об этом заявил украинский экс-премьер Николай Азаров в соцсети Fасеbook*.

«Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности», — отметил он.

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Азаров добавил, что глава государства всего за несколько лет закрыл все не угодившие ему телеканалы, а также по указке Запада втянул страну в конфликт. Бывший премьер напомнил, что госдолг Украины увеличился практически в два раза, а чиновники погрязли в коррупции.

«Такого уровня коррупции на Украине еще не было. Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции», — заключил Азаров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины испытывает нервозность из-за продолжения СВО. Он добавил, что тревогу также ощущают и представители Запада.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.