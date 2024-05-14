«Известно о нервозности». Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 18:41 «Известно о нервозности». Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев Песков: Кремль получил информацию о визите Блинкена в Киев РИА «Новости»

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Власти Украины, США и стран Европы испытывают нервозность из-за продолжения спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что администрации президента России известно о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Комментировать поездку американского дипломата в украинскую столицу представитель Кремля отказался.

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«Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — уточнил Песков.

Ранее Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Агентство Reuters предположило, что американский госсекретарь обговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, касающиеся поддержки ВСУ со стороны Запада.