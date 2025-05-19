Австралия решила принять все возможные меры для давления на Россию

Премьер Альбанезе: Австралия принимает все возможные меры, чтобы надавить на РФ

Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже отправили в страну, Австралия делает «все возможное» для давления на Россию. Об этом заявил премьер-министр государства Энтони Альбанезе в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским в Риме, сообщил местный телеканал ABC .

Списанные Abrams, которое обещали Украине, ранее «застряли» в государстве на неопределенное время. В Минобороны Австралии объяснили задержки сопротивлением со стороны США.

«Господин Альбанезе сказал господину Зеленскому на открытии встречи, что танки теперь „в пути“. Однако он отказался предоставить какие-либо подробности журналистам после встречи», — заявил телеканал.

Зеленский поблагодарил австралийского премьера и похвалил вклад страны в помощь Украине.

«Переговоры <…> были сосредоточены на том, как Австралия могла бы помочь максимально усилить давление на Россию», — заявили журналисты.

Страна ввела антироссийские санкции против 1400 лиц и организаций, но для Зеленского этого оказалось недостаточно. Он просит большего. Альбанезе дал понять, что открыт для этого и отметил, что Австралия будет рассматривать все меры для давления на Россию.

Больше всего антироссийских ограничений с 2014 года ввели США, Канада и Швейцария. Всего против России направили почти 29 тысяч санкций.