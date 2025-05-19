Отправка Австралией списанных Abrams на Украину вызвала недовольство в США

Чиновники США остались разочарованы из-за сообщений австралийских властей об отправке списанных танков M1A1 Abrams Украине. Об этом сообщил телеканал ABC .

«Официальные лица США ставят под сомнение использование списанных австралийских танков в качестве транспортных средств для отправки на Украину», — заявили журналисты.

По мнению одного из американских чиновников, который беседовал с представителями телеканала на условиях анонимности, отправка военной техники будет сложной, к тому же украинской армии будет непросто содержать танки.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме пообещал, что Австралия сделает «все возможное» для давления на Россию и танки Abrams уже направили на нужды ВСУ.

Долгое время списанная военная техника была застрявшей на границе. Представители Минобороны Австралии заявили, что задержка отправки была связана с сопротивлением со стороны США.