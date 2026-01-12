Авиаудар по укрепрайону ВСУ в Харьковской области сняли на видео

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34НВО сбросил планирующую авиабомбу на укрепления 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Ковшаровке к югу от Купянска. Видео опубликовал телеграм-канал «Оперативный простор» .

«Боевики засели в многоэтажном доме, организовав там укрепрайон. Однако для ФАБ-3000 бетонные стены не оказались проблемой», — указали авторы канала.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что российские военные ликвидировали штурмовую группу 58-й бригады ВСУ, пытавшуюся контратаковать в Харьковской области, в лесу недалеко от населенного пункта Лиман.

Накануне удалось сорвать попытку украинских военных установить флаг на административном здании в Купянске с помощью беспилотника.