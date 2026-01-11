Вооруженные силы России сорвали попытку подразделений ВСУ установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области. Об этом Министерство обороны России сообщило в сегодняшней сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, украинские военные, не имея возможности войти в город, предприняли попытку обозначить свое присутствие с помощью беспилотника. С дрона они планировали разместить флаг на административном здании.

В Минобороны России сообщили, что беспилотник удалось уничтожить, а установленный флаг — ликвидировать.

Кроме того, в той же сводке ведомство сообщило, что российские подразделения освободили Белогорье в Запорожской области. Установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям группировки войск «Днепр».