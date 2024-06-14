Авиационную опасность объявили в Воронежской области

Авиационная опасность сохраняется в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал он.

Тем, кто находится дома, посоветовали спрятаться в помещениях со сплошными стенами, без окон: в ванной, коридоре или кладовой. Тем, кого объявление застало на улице, стоит зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Это не первый раз за неделю, когда в регионе работает режим авиационной опасности. В ночь на 14 июня в Лискинском районе Воронежской области сбили шесть беспилотников ВСУ. Обломки рухнули на неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пожара не произошло. Пострадавших и серьезных разрушений не было. Резервуар оказался незначительно поврежден.

В Ростовской области в ту же ночь сбили целых 70 украинских беспилотников.