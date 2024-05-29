Военный самолет потерпел крушение в США

Военный самолет потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико, летчика госпитализировали. Об этом сообщило издание Kob .

«Экстренные службы реагируют на сообщение о крушении военного самолета рядом с Рио-Браво. По официальным данным, самолет упал в южной части аэропорта. Сообщается о сотрясении у пилота, которого доставили в больницу», — сказано в публикации.

В материале показали видео с места происшествия. На кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки воздушного аппарата.

Ранее пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании Spirit Airlines запаниковали, когда узнали от пилота, что борт могут посадить на воду. Лайнеру нужно было вернуться в порт вылета из-за механической поломки. Пилот из предосторожности сообщил людям, что аппарат может приземлиться на воду.