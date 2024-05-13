Авиационную опасность объявили в Херсонской области | 360°

13 мая 2024, 18:45
Авиационную опасность объявили в Херсонской области
Губернатор Сальдо: авиационную опасность объявили в Херсонской области
Авиационную опасность объявили в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными», — предупредил он жителей.
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Ранее губернатор заявил, что украинские боевики вымещают «безумную злобу на грани помешательства» на обычных людях из-за поражения на фронте. Таким образом он прокомментировал удар ВСУ по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд многоэтажного дома и погибли мирные граждане.
Также он рассказал, что в воскресенье, 12 мая, украинские националисты обстреляли город Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS американского производства. В результате атаки среди местных жителей есть пострадавшие.
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