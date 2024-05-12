ВСУ обстреляли Скадовск из HIMARS | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 18:56 ВСУ обстреляли Скадовск из HIMARS Сальдо сообщил об атаке ВСУ на Скадовск из РСЗО HIMARS Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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Украинские националисты в воскресенье, 12 мая, нанесли удар по Скадовску в Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Враг обстрелял Скадовск ракетами HIMARS. Две из них сбили, одна взорвалась неподалеку станции технического обслуживания автомобилей», — написал он.

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Сальдо отметил, что в результате ЧП среди местных жителей есть пострадавшие.

«Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Часть города в результате террористического удара противника частично осталась без света и воды. Аварийные бригады уже приступили к работе», — добавил глава региона.

В начале мая ВСУ нанесли удар по населенному пункту Казачьи Лагери в Херсонской области, погиб один человек и еще один получил осколочные ранения. После атак начался лесной пожар на площади в два гектара.